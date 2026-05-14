Internazionali: record storico, superati per la prima volta 400mila spettatori paganti

14 Mag 2026 - 14:21
© Ufficio Stampa

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Con la giornata di oggi gli Internazionali di tennis in corso al Foro Italico ha superato le 400mila presenze paganti. "Un risultato straordinario, mai raggiunto prima, che testimonia la passione, l'entusiasmo e l'affetto con cui il pubblico sta accompagnando questa edizione", si legge in una nota della Fitp. Per celebrare questo momento, il Direttore del Torneo, Paolo Lorenzi, ha consegnato una palla autografata da Jannik Sinner alla spettatrice numero 400mila di questa edizione degli Internazionali BNL d'Italia, per una foto ricordo in questa giornata storica.

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