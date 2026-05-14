Internazionali; Sinner: "Contento per il record, bene due italiani in semifinale"

14 Mag 2026 - 15:06
Sinner © afp

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"Record nei Masters 1000? Sono contento, ma in ogni torneo io cerco di andare il più lontano possibile e giocare giorno per giorno. Oggi le condizioni non erano semplici, ho iniziato bene mentre lui sbagliava. Poi le cose si sono complicate, ma sono super contento di essere in semifinale". Così Jannik Sinner commenta a caldo la vittoria contro Adrey Rublev e la qualificazione alle semifinali degli Internazionali d'Italia, a Roma, con il record di successi consecutivi nei Masters 1000. "Darderi? Il movimento italiano è la cosa più importante, sono molto contento per Luciano che sta facendo un torneo incredibile. Ha dato tanto fisicamente anche lui, vediamo come starà domani. Più italiani siamo, soprattutto a Roma, meglio è. Cerchiamo di dare sempre del nostro meglio", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport.

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