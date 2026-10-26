Sinner rompe il silenzio social per fare i complimenti a Kimi Antonelli: "Fortissimo"

"Congrats on another win, Kimi. Fortissimo". Poche parole, accompagnate dalle emoji di un cuore e di una bandiera italiana, ma sentite. Jannik Sinner ha in qualche modo rotto il suo silenzio social per ripostare su Instagram un video che raffigura l'amico Kimi Antonelli esultare con il team Mercedes dopo la vittoria di Austin che lo ha portato a un passo dalla conquista del titolo di Formula 1.