Sinner rompe il silenzio social per fare i complimenti a Kimi Antonelli: "Fortissimo"

26 Ott 2026 - 11:13
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"Congrats on another win, Kimi. Fortissimo". Poche parole, accompagnate dalle emoji di un cuore e di una bandiera italiana, ma sentite. Jannik Sinner ha in qualche modo rotto il suo silenzio social per ripostare su Instagram un video che raffigura l'amico Kimi Antonelli esultare con il team Mercedes dopo la vittoria di Austin che lo ha portato a un passo dalla conquista del titolo di Formula 1.  

L'ultimo post del tennista resta quello del 6 ottobre in cui annunciava lo stop fino al termine del 2026 per gli impegni sul campo. Intanto, però, nuovo segnale di questa amicizia sportiva che fa sognare gli italiani. I due si tifano a vicenda: Kimi aveva sostenuto Sinner a luglio durante Wimbledon, mentre Jannik aveva ricambiato seguendo da vicino il Gran Premio di Monza di settembre. Il risultato in quelle due occasioni? Vittoria per entrambi gli italiani, con la bandiera tricolore a sventolare altissima tra tennis e Formula 1. 

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