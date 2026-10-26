Sci, salto: 27 azzurri in allenamento a Predazzo

Sono diciassette gli atleti delle squadre giovani e aggregati che dal 29 al 30 ottobre saranno al lavoro a Predazzo (Trentino) per un raduno di due giorni previsto dal direttore tecnico Ivo Pertile e curato dai tecnici Romed Moroder, Walter Cogoli, Alessandro Pittin e Alberto Rigoni. L'allenamento sui trampolini olimpici fiemmesi coinvolgerà Min Iorio, Martin Chenetti, Andrea Consolati, Daniel Taraboi, Daniel Delleva, Leonie Runggaldier, Erika Pinzani, Luca Zigante, Tobias Chenetti, Samuele Beltrame, Filippo Desilvestro, Giovanni Zambelli, David Mahato, Giacomo Risatti, Martina Ambrosi, Jessica Malsiner e Noelia Vuerich.