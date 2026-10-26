Sci, salto: 27 azzurri in allenamento a Predazzo

26 Ott 2026 - 11:01
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Sono diciassette gli atleti delle squadre giovani e aggregati che dal 29 al 30 ottobre saranno al lavoro a Predazzo (Trentino) per un raduno di due giorni previsto dal direttore tecnico Ivo Pertile e curato dai tecnici Romed Moroder, Walter Cogoli, Alessandro Pittin e Alberto Rigoni. L'allenamento sui trampolini olimpici fiemmesi coinvolgerà Min Iorio, Martin Chenetti, Andrea Consolati, Daniel Taraboi, Daniel Delleva, Leonie Runggaldier, Erika Pinzani, Luca Zigante, Tobias Chenetti, Samuele Beltrame, Filippo Desilvestro, Giovanni Zambelli, David Mahato, Giacomo Risatti, Martina Ambrosi, Jessica Malsiner e Noelia Vuerich. 

Ultimi video

02:05
MCH NFL A PARIGI MCH

Parigi, fervono i preparativi per la Nfl

01:44
Touchdown per i Pittsburgh Steelers

Touchdown per i Pittsburgh Steelers

01:18
Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

00:50
Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

00:57
Primo field goal per gli Steelers

Primo field goal per gli Steelers

03:37
Gli inni nazionali prima del match

Gli inni nazionali prima del match

02:40:17
Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

01:23
13 SRV BOXE GENOVA LB NUOVO

Boxe, per Lorenzo Berlusconi dieci vittorie su dieci incontri

01:22
L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

01:39
MCH BOXE LB MICELI PER SITO 24/10 MCH

Lorenzo Berlusconi fa dieci vittorie su dieci incontri

01:23
MCH SUPERCOPPA VOLLEY FEMMINILE: CONEGLIANO SUONA LA NONA 24/10 MCH

Conegliano vince la nona Supercoppa italiana: che festa

02:09
DICH TAMBERI ATLETA EUROPEO DELL'ANNO P DICH

Tamberi: "Una vittoria per tutto il movimento dell'atletica azzurra"

01:50
MCH TENNIS MUSETTI-COBOLLI SEMI LIONE 24/10 MCH

A Lione Musetti vince il derby con Cobolli e va in finale

00:15
MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

01:50
tuffi

Molly Carlson si tuffa da un iceberg: mai nessuna prima

02:05
MCH NFL A PARIGI MCH

Parigi, fervono i preparativi per la Nfl

I più visti di Altri Sport

MCH TENNIS MUSETTI-COBOLLI SEMI LIONE 24/10 MCH

A Lione Musetti vince il derby con Cobolli e va in finale

MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

Dove osano le aquile: ecco la nuova Capanna Carrel sulla via normale del Cervino

MCH BOXE LB MICELI PER SITO 24/10 MCH

Lorenzo Berlusconi fa dieci vittorie su dieci incontri

DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:17
MotoGP, Martin: "E' ancora dura, ma continuo a lottare"
11:17
Sci, Cdm: Plancker assume il ruolo di direttore Fis per le gare maschili
11:13
Sinner rompe il silenzio social per fare i complimenti a Kimi Antonelli: "Fortissimo"
11:01
Sci, salto: 27 azzurri in allenamento a Predazzo
10:51
Tennis: Wta ranking, Paolini 35.a, Rybakina resta regina