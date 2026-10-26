TENNIS

Sinner torna in campo con Cahill e prepara il rientro. Intanto tifa per l'amico Kimi

Il tennista azzurro vede la luce in fondo al tunnel: il coach australiano l'ha raggiunto a Monte Carlo per riprendere gli allenamenti verso la prossima stagione

26 Ott 2026 - 11:00
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Jannik Sinner scalda i motori. Nella settimana in cui Sasha Zverev potrebbe sottrargli lo scettro di numero uno al mondo (gli basterà centrare i quarti nel 500 di Vienna), Jannik è tornato in campo per preparare il suo rientro alle competizioni. L'ultima partita disputata risale al 12 luglio, la finale di Wimbledon vinta proprio su tedesco che ora insidia la sua prima posizione del ranking. Da quel momento Sinner è rimasto ai box per un problema al ginocchio destro che l'ha costretto a saltare praticamente tutta la seconda metà di stagione. Un infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi in questi mesi: il riposo è stata la prima cura consigliata dagli specialisti a cui Jannik si è rivolto.

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Un problema, secondo quanto racconta chi gli sta intorno, per uno come lui: Jannik è un perfezionista e in questi mesi ha sofferto molto la lontananza dal campo di allenamento. Anche così si spiegano le foto che durante questo periodo di stop forzato hanno regalato false speranza: Sinner non riusciva a stare fermo ma poi, provando a giocare, il dolore tornava ad affiorare. Ora però si vede una luce in fondo al tunnel: il 25enne di Sesto Pusteria è tornato ad allenarsi nel circolo di Montecarlo. E l'ha fatto al fianco di Darren Cahill, allenatore e mentore. Nelle ultime settimane si erano inseguite di un possibile addio al coach australiano, (che già aveva paventato l'addio prima di Wimbledon 2025) ma la sua presenza nel Principato fa pensare che anche la prossima stagione la passerà sulla panchina di Sinner. Almeno fino al Roland Garros, lo Slam che manca in bacheca e l'obiettivo dichiarato già in questa stagione. 

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Per il rientro ci sono due appuntamenti papabili all’orizzonte: il Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione a Ryhad posticipato a fine dicembre per la guerra, e il One Point Slam, la sfida tra pro e amatori che precede l'Australian Open. Jannik ha confermato la sua presenza, tanto che prima dell'inizio del torneo è prevista un'esibizione con Felix Auger-Aliassime. Intanto Sinner si diverte seguendo l'amico Kimi Antonelli a un passo dalla conquista del Mondiale di Formula1. Dopo la vittoria di Austin, che di fatto chiude il campionato, Jannik ha dedicato un messaggio al pilota italiano: "Congratulazioni per un'altra vittoria Kimi, fortissimo", il tutto accompagnato da un cuore. L'attesa è quasi finita: il rientro è sempre più vicino. 

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