Sinner torna in campo con Cahill e prepara il rientro. Intanto tifa per l'amico Kimi

Un problema, secondo quanto racconta chi gli sta intorno, per uno come lui: Jannik è un perfezionista e in questi mesi ha sofferto molto la lontananza dal campo di allenamento. Anche così si spiegano le foto che durante questo periodo di stop forzato hanno regalato false speranza: Sinner non riusciva a stare fermo ma poi, provando a giocare, il dolore tornava ad affiorare. Ora però si vede una luce in fondo al tunnel: il 25enne di Sesto Pusteria è tornato ad allenarsi nel circolo di Montecarlo. E l'ha fatto al fianco di Darren Cahill, allenatore e mentore. Nelle ultime settimane si erano inseguite di un possibile addio al coach australiano, (che già aveva paventato l'addio prima di Wimbledon 2025) ma la sua presenza nel Principato fa pensare che anche la prossima stagione la passerà sulla panchina di Sinner. Almeno fino al Roland Garros, lo Slam che manca in bacheca e l'obiettivo dichiarato già in questa stagione.