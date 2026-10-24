Molly Carlson si tuffa da un iceberg: mai nessuna prima

“Red Bull Iceberg Dive è stato per molto tempo un sogno ed è di gran lunga la cosa più assurda e una delle più spaventose che abbia mai fatto. Il coraggio, però, non consiste nel liberarsi della paura, ma nel non lasciare che sia lei a decidere di cosa sei capace. Questa sfida sull’iceberg è servita a capire fin dove posso spingermi”, ha dichiarato Molly Carlson.

Il lavoro di preparazione ha coinvolto vari specialisti dell’ambiente marino, dell’arrampicata e della sicurezza in acqua. Ogni fase dell’impresa è stata pianificata tenendo conto delle condizioni mutevoli dell’oceano e dei movimenti dell’iceberg. Tra di essi Rick Stanley, co-proprietario e presidente di Ocean Quest Adventures, programma di riferimento per la formazione subacquea, i tour e le avventure nell’oceano, e Jason Crosby, presidente di Crosby Marine Film Services, player consolidato dell’industria cinematografica canadese, con expertise nelle riprese in mare.

Così Stanley: “Da oltre 30 anni lavoro a contatto con gli iceberg e l’unica cosa sicura riguarda la loro imprevedibilità. Solo perché si tratta di atleti Red Bull, straordinariamente abili in ciò che fanno, e grazie all’intero team riunito, questo progetto ha potuto procedere nel modo più sicuro possibile”.