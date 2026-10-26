Sci, Cdm: Plancker assume il ruolo di direttore Fis per le gare maschili

Raimund Plancker, assistente direttore di gara per le discipline di velocità maschili dal 2022, assumerà a partire dal 1° novembre il ruolo di direttore di gara Fis per lo sci alpino maschile, in seguito alle dimissioni di Markus Waldner. Il primo impegno di Plancker nel nuovo ruolo sarà la gara di slalom a Levi, in Finlandia, il 15 novembre. La Fis incaricherà un sostituto per Plancker nel ruolo di assistente direttore di gara, ma per il resto non sono previsti cambiamenti nella squadra maschile di sci alpino: Hannes Trinkl rimarrà direttore di gara per le discipline veloci e Janez Hladnik per le discipline tecniche. "Siamo molto contenti di aver trovato un'ottima soluzione per la squadra", afferma Janne Leskinen, direttore FIS per lo sci alpino. "Innanzitutto perché Raimund è una delle voci più autorevoli e rispettate di tutto il mondo dello sci alpino, ma anche perché questo garantisce una sana continuità".