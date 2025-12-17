Sinner morde il freno e pensa già al match di Seul con Alcaraz: "Ciao Corea..."

"Corea, ci vediamo presto". Jannik Sinner prepara il suo ritorno in campo, e il programma del 2026 prevede prima degli Aus Open un match esibizione contro Carlos Alcaraz, a Seul, il 10 gennaio. Cosi' il n.2 del tennis mondiale invia un videomessaggio dal suo profilo Instagram ai tifosi coreani. "Sono davvero emozionato di tornare in campo e non vedo l'ora di vivere una fantastica serata di tennis all'Hyundai Centre. Non vedo l'ora di incontrare tutti i fan a Seul", le parole di Sinner.