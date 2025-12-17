Logo SportMediaset

Favino a Milano-Cortina: sarà uno dei protagonisti della Cerimonia di apertura

17 Dic 2025 - 12:05
© IPA

© IPA

Pierfrancesco Favino sarà uno dei protagonisti della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il prossimo 6 febbraio allo Stadio San Siro a Milano. "Considerato tra i volti più autorevoli e rappresentativi del panorama cinematografico italiano e internazionale - si legge in una nota - avrà un ruolo centrale all'interno della Cerimonia, riconoscimento della sua capacità di incarnare lo spirito creativo e culturale italiano. La sua performance sarà un omaggio all'Armonia dei territori e al dialogo tra città e montagna attraverso l'interpretazione di un testo di grande forza evocativa".

"L'esibizione -aggiunge il comunicato- sarà accompagnata da partiture originali eseguite dal violinista Giovanni Zanon, dando vita a un dialogo concepito per offrire al pubblico un'esperienza profondamente immersiva. La presenza di Pierfrancesco Favino sottolinea i tratti di unicità e Spirito Italiano della Cerimonia di Apertura, amplificando l'attesa per un evento che promette di sorprendere e di emozionare il mondo. La sua interpretazione carica di intensità, sarà uno dei tanti momenti iconici della serata, contribuendo a rendere l'avvio dei Giochi un appuntamento davvero imperdibile: un incontro tra arte, sport e italianità che rimarrà impresso nella memoria collettiva". 

