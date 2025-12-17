Favino a Milano-Cortina: sarà uno dei protagonisti della Cerimonia di apertura

Pierfrancesco Favino sarà uno dei protagonisti della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il prossimo 6 febbraio allo Stadio San Siro a Milano. "Considerato tra i volti più autorevoli e rappresentativi del panorama cinematografico italiano e internazionale - si legge in una nota - avrà un ruolo centrale all'interno della Cerimonia, riconoscimento della sua capacità di incarnare lo spirito creativo e culturale italiano. La sua performance sarà un omaggio all'Armonia dei territori e al dialogo tra città e montagna attraverso l'interpretazione di un testo di grande forza evocativa".