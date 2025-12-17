Sci, CdM: via libera della Fis al SuperG di Livigno

Luce verde al termine della consueta ispezione Fis per il nuovo superG di Livigno, che potrà quindi svolgersi il prossimo 27 dicembre. I tecnici della Federazione internazionale hanno valutato positivamente l'innevamento, il fondo e le sicurezze e hanno quindi ufficializzato il programma. Gli appuntamenti a Livigno prenderanno il via già nella serata del 26 dicembre, quando dalle 17.45 si terrà una sfilata dei fan club verso la Piazza del Comune, dove dalle 18.30 si terrà l'estrazione dei pettorali di gara, alla presenza dei campioni dello sci maschile. Il 27 le tribune apriranno già a partire dalle 9, in attesa dello start del superG 'Li Zeta' fissato per le 11.30.