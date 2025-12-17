Logo SportMediaset

Nba, commissioner Silver: "Entro fine gennaio trattative per sbarco in Europa"

17 Dic 2025 - 13:27

"Penso che verso la fine di gennaio, o a gennaio, saremo in grado di avere conversazioni più serie con le parti interessate". Così il commissioner della Nba Adam Silver ha lasciato intendere che il mese prossimo potrebbero esserci novità sui piani per il progetto di Nba e Fiba per avviare un campionato in Europa. Ciò ha senso, visto che la lega giocherà le partite di stagione regolare a Berlino e Londra il mese prossimo, quando Orlando e Memphis si sfideranno per un paio di incontri. "Direi che al momento stiamo lanciando una rete molto, molto ampia e in sostanza diciamo a chiunque sia interessato: 'Venite a parlare con noi, spiegateci perché siete interessati, come vedete l'opportunità, quali risorse investireste per aprire una squadra, e poi riprenderemo tutte queste informazioni", ha detto Silver. 

