Rugby, Sei Nazioni: venduti centomila biglietti per gare interne Azzurri

L'Olimpico e il Parco del Foro Italico, dal 2012 cornice del Sei Nazioni italiano, continuerà anche nel 2026 ad accogliere i tifosi italiani e stranieri nel clima di festa e divertimento impreziosito dal Terzo Tempo Peroni Nastro Azzurro Village, regalando a tutti i possessori di biglietto, la possibilità di vivere le emozioni e l'atmosfera del più antico Torneo del mondo e l'intrattenimento garantito dal villaggio per i fan che, nelle ultime stagioni, ha ospitato artisti di fama mondiale come i The Editors, Sophie & The Giants, gli Eiffel 65, Carl Brave e Steve Aoki. La prevendita per Italia-Scozia e per Italia-Inghilterra prosegue su federugby.ticketone.it e tutte le informazioni sul Terzo Tempo Peroni Nastro Azzurro Village, sui pacchetti hospitality e sull'impegno di Fir per un evento pienamente sostenibile sono consultabili su https://federugby.it/gm6n/