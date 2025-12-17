Logo SportMediaset

Rugby, Sei Nazioni: venduti centomila biglietti per gare interne Azzurri

17 Dic 2025 - 09:39

A poco meno di due mesi dal debutto degli Azzurri di Gonzalo Quesada nel Guinness Six Nations 2026, la Federazione Italiana Rugby informa di aver superato i centomila biglietti staccati per i due appuntamenti interni dell'Italia allo Stadio Olimpico di Roma. L'Italrugby debutterà davanti al pubblico di casa sabato 7 febbraio, nella prima giornata del Torneo, ricevendo la Scozia nel match che mette subito in palio la "Cuttitta Cup", per poi tornare davanti al pubblico di casa un mese più tardi, nella quarta giornata di sabato 7 marzo contro l'Inghilterra. Dopo il record di presenze registrato nel 2025, e con gli ultimi biglietti per le due gare interne ancora disponibili su federugby.ticketone.it - limitatissima la disponibilità per la gara del 7 marzo - il Guinness Sei Nazioni si conferma, ancora una volta, l'evento di maggior rilievo nel calendario sportivo invernale della Capitale e di tutta Europa.

L'Olimpico e il Parco del Foro Italico, dal 2012 cornice del Sei Nazioni italiano, continuerà anche nel 2026 ad accogliere i tifosi italiani e stranieri nel clima di festa e divertimento impreziosito dal Terzo Tempo Peroni Nastro Azzurro Village, regalando a tutti i possessori di biglietto, la possibilità di vivere le emozioni e l'atmosfera del più antico Torneo del mondo e l'intrattenimento garantito dal villaggio per i fan che, nelle ultime stagioni, ha ospitato artisti di fama mondiale come i The Editors, Sophie & The Giants, gli Eiffel 65, Carl Brave e Steve Aoki. La prevendita per Italia-Scozia e per Italia-Inghilterra prosegue su federugby.ticketone.it e tutte le informazioni sul Terzo Tempo Peroni Nastro Azzurro Village, sui pacchetti hospitality e sull'impegno di Fir per un evento pienamente sostenibile sono consultabili su https://federugby.it/gm6n/

