Short track, World Tour: staffetta azzurra terza a Montreal

20 Ott 2025 - 21:41

Seconda tappa di World Tour e secondo podio per la staffetta maschile azzurra di short track. Dopo il terzo posto dell'appuntamento inaugurale del massimo circuito mondiale, sullo stesso ghiaccio della Maurice-Richard Arena di Montréal (Canada) l'Italia agguanta un'altra terza posizione nella gara da 5.000 metri complessivi. Primi nei quarti di finale e nella prima semifinale in programma, nell'ultimo atto sono Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser a firmare il tempo di 6:58.686 che vale il gradino più basso del podio. A vincere sono i padroni di casa del Canada (6:57.743), secondi i Paesi Bassi (6:58.372). Premiato, oltre al suddetto poker di atleti, anche Lorenzo Previtali, schierato ai quarti. Si tratta del quarto podio consecutivo della staffetta maschile azzurra, come avvenuto in precedenza soltanto nel 1998. 

