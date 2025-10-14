Logo SportMediaset
Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

14 Ott 2025 - 10:36
"Questa è dura amico mio", ha esordito Canalis su Instagram, pubblicando un video nel quale si vedono Angelo Valente e la figlia di lei, Skyler, sul ring: "Rileggo i tuoi messaggi e guardo i nostri video mentre piango e rido allo stesso tempo. Ti racconto a chi non ti ha conosciuto per spiegare la persona unica ed incredibile che sei. Scrivere eri non è sopportabile". Nel messaggio affidato ai social l'ex velina ha voluto ringraziare l'amico e allenatore per averla sostenuta nella sua scelta e anche per averla aiutata nei momenti difficili: "Posso solo dirti grazie per quello che hai fatto per me , per quello che mi hai insegnato e per il coraggio che mi hai dato. Ancora non ci credo. Mi mancherai tantissimo Angelo".

elisabtta canalis

