EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma
I due ex-giallorossi hanno vinto la tappa americano del circuito delle leggende senza mai perdere. In finale hanno superato 9-7 la coppia formata da Javier Saviola, ex attaccante di River Plate, Real Madrid e Barcellona, e Diego Perotti.
