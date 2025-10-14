EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

I due ex-giallorossi hanno vinto la tappa americano del circuito delle leggende senza mai perdere. In finale hanno superato 9-7 la coppia formata da Javier Saviola, ex attaccante di River Plate, Real Madrid e Barcellona, e Diego Perotti.