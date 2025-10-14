Logo SportMediaset
EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

I due ex-giallorossi hanno vinto la tappa americano del circuito delle leggende senza mai perdere. In finale hanno superato 9-7 la coppia formata da Javier Saviola, ex attaccante di River Plate, Real Madrid e Barcellona, e Diego Perotti.

14 Ott 2025 - 13:25
01:23 

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

EA7 World Legends Padel Tour: New York è "giallorossa", vincono Candela e Pizarro

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Wiggins rema verso Tokyo

Wiggins rema verso Tokyo

DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"