Con Straneo e Maccarini si chiude la terza edizione dell’Epica dell’Acqua

“Avevo 21 anni, ero un ragazzino quando ho raggiunto l’improvvisa notorietà con MTV, che ha rappresentato un punto di svolta nella tv italiana e che, notizia di questi giorni, sta chiudendo i propri canali musicali nel mondo - racconta Maccarini - Sulla scia di quella vita a folle velocità, dentro cui mi stavo perdendo dei pezzi di me, ho deciso nel 2005 di fare il Cammino di Santiago. Da lì qualcosa è cambiato. Avevo bisogno di rallentare, riscoprire il mio ritmo e i miei spazi, e nei cammini, che mi accompagnano da 20 anni, ho ritrovato la mia dimensione”.