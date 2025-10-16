Arena celebra la comunità del nuoto con una nuova campagna

Nessuna corsia. Nessuna divisione. Nessuna etichetta. Nessun confine tra chi sei e come vivi l’acqua. Il percorso di ciascuno nell’acqua è diverso - plasmato da ritmi personali, luoghi ed emozioni. Ma la passione è la stessa. La connessione è reale. La comunità è una sola. L’acqua non è solo uno sport ma è uno stile di vita.

“Con Planet Water. No Lanes. volevamo catturare la vera essenza di cosa significhi il nuoto per le persone di tutto il mondo”, afferma Kamila Pilwein, Director of Consumer and Trade Marketing di arena. “Questa campagna celebra i tanti modi in cui le persone si connettono con l’acqua, rafforzando allo stesso tempo il ruolo di arena come brand che unisce nuotatori, atleti e appassionati d’acqua a livello globale. Planet Water è un luogo senza barriere, uno spazio dove tutti possono sentirsi a casa”.