Arena celebra la comunità del nuoto con una nuova campagna

Arriva "Planet Water. No Lanes"
“Planet Water. No Lanes.” è una dichiarazione culturale e identitaria. È un invito aperto a chiunque abbia un legame autentico con l’acqua - dagli atleti olimpici agli appassionati di nuoto, dai nuotatori in acque libere agli amanti delle piscine - a sentirsi parte di una comunità libera e inclusiva.
Nessuna corsia. Nessuna divisione. Nessuna etichetta. Nessun confine tra chi sei e come vivi l’acqua. Il percorso di ciascuno nell’acqua è diverso - plasmato da ritmi personali, luoghi ed emozioni. Ma la passione è la stessa. La connessione è reale. La comunità è una sola. L’acqua non è solo uno sport ma è uno stile di vita.
“Con Planet Water. No Lanes. volevamo catturare la vera essenza di cosa significhi il nuoto per le persone di tutto il mondo”, afferma Kamila Pilwein, Director of Consumer and Trade Marketing di arena. “Questa campagna celebra i tanti modi in cui le persone si connettono con l’acqua, rafforzando allo stesso tempo il ruolo di arena come brand che unisce nuotatori, atleti e appassionati d’acqua a livello globale. Planet Water è un luogo senza barriere, uno spazio dove tutti possono sentirsi a casa”.
Dalla sua fondazione nel 1973, arena è cresciuta abbracciando tutta la diversità di chi ama l’acqua in tutte le sue forme. Dai laghi alle piscine, dai fiumi agli oceani, tutti sono liberi di vivere l’acqua a modo proprio. Non ci sono corsie predefinite, nessun modo giusto o sbagliato di appartenere. C’è solo l’acqua e chi la ama.
La campagna creativa è stata realizzata con la partecipazione di numerosi atleti dell’arena Elite Team, oltre a brand ambassador e nuotatori fitness di varie nazionalità:
• David Popovici, Campione Olimpico nei 200m Stile Libero
• Nicolò Martinenghi, Campione Olimpico nei 100m Rana
• Kyle Chalmers, Campione Olimpico nei 100m Stile Libero
• Thomas Ceccon, Campione Olimpico nei 100m Dorso
• Jessica Long, Campionessa Paralimpica nei 100m Farfalla, 100m e 400m Stile Libero, 200m IM, 100m Rana
• Leonie Beck, Campionessa Mondiale nei 5km e 10km
• Alessandro Velotto, Nazionale Italiana di Pallanuoto (Settebello)
• Barbara Hernandez, detentrice del Guinness World Record per la nuotata di 3,8km a 4,5°C
La campagna è stata lanciata nei mercati chiave, tra cui Italia, Francia, Germania e USA. Il piano media è interamente digitale e comprende la diffusione del brand video insieme a contenuti sponsorizzati su media sportivi e lifestyle premium e sui principali canali social.
A completamento della campagna, arena ha lanciato un magazine digitale intitolato “Planet Water - Life Beyond The Lane”, creato per chi ama l’acqua, vive il nuoto ogni giorno, sogna di iniziare, o trova nell’acqua una fonte infinita di benessere e ispirazione.