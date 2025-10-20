Rugby, Sudafrica: un solo esordiente per le Nations Series

Il ct della nazionale sudafricana, Rassie Erasmus, ha diramato la lista degli atleti che prenderanno parte alle Quilter Nations Series 2025, nel corso delle quali la squadra quattro volte Campione del Mondo, affronterà anche l'Italia (All'Allianz Stadium di Torino, il 15 novembre alle 13.40). Un solo esordiente negli Springboks, si tratta dell'avanti degli Stormers Zachary Porthen. Tornano invece a vestire la maglia verde Arendse, Dixon, Kleyn, Grobbelaar e Steenekamp. Italia-Sudafrica sarà la seconda delle tre sfide che attenderanno gli Azzurri nelle Quilter Nations Series: ad aprire il trittico sarà Italia-Australia a Udine, mentre Italia v Cile a Genova, chiuderà l'autunno dei test della squadra di Gonzalo Quesada. I biglietti per le Quilter Nations Series sono disponibili su federugby.ticketone.it, con promozioni dedicate ai tesserati FIR. Tutti i dettagli nella sezione eventi di federugby.it
Questa la lista dei convocati:
avanti Lood de Jager (Wild Knights), Ben-Jason Dixon (DHL Stormers), Pieter-Steph du Toit (Toyota Verblitz), Thomas du Toit (Bath), Eben Etzebeth (Hollywoodbets Sharks), Johan Grobbelaar (Vodacom Bulls), Jean Kleyn (Munster), Siya Kolisi (Hollywoodbets Sharks), Wilco Louw (Vodacom Bulls), Malcolm Marx (Kubota Spears), Franco Mostert (Honda Heat), Ox Nche (Hollywoodbets Sharks), Ruan Nortje (Vodacom Bulls), Zachary Porthen (DHL Stormers), Kwagga Smith (Shizuoka Blue Revs), RG Snyman (Leinster), Gerhard Steenekamp (Vodacom Bulls), Marco van Staden (Vodacom Bulls), Boan Venter (Edinburgh), Jan-Hendrik Wessels (Vodacom Bulls), Jasper Wiese (Urayasu D-Rocks);
trequarti Kurt-Lee Arendse (Vodacom Bulls), Damian de Allende (Wild Knights), Andre Esterhuizen (Hollywoodbets Sharks), Sacha Feinberg-Mngomezulu (DHL Stormers), Ethan Hooker (Hollywoodbets Sharks), Cheslin Kolbe (Suntory Sungoliath), Jesse Kriel (Canon Eagles), Manie Libbok (Kintetsu Liners), Canan Moodie (Vodacom Bulls), Handre Pollard (Vodacom Bulls), Cobus Reinach (DHL Stormers), Morne van den Berg (Lions), Edwill van der Merwe (Hollywoodbets Sharks), Damian Willemse (DHL Stormers), Grant Williams (Hollywoodbets Sharks).