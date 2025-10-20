Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Rugby, Sudafrica: un solo esordiente per le Nations Series

20 Ott 2025 - 22:48

Il ct della nazionale sudafricana, Rassie Erasmus, ha diramato la lista degli atleti che prenderanno parte alle Quilter Nations Series 2025, nel corso delle quali la squadra quattro volte Campione del Mondo, affronterà anche l'Italia (All'Allianz Stadium di Torino, il 15 novembre alle 13.40). Un solo esordiente negli Springboks, si tratta dell'avanti degli Stormers Zachary Porthen. Tornano invece a vestire la maglia verde Arendse, Dixon, Kleyn, Grobbelaar e Steenekamp. Italia-Sudafrica sarà la seconda delle tre sfide che attenderanno gli Azzurri nelle Quilter Nations Series: ad aprire il trittico sarà Italia-Australia a Udine, mentre Italia v Cile a Genova, chiuderà l'autunno dei test della squadra di Gonzalo Quesada. I biglietti per le Quilter Nations Series sono disponibili su federugby.ticketone.it, con promozioni dedicate ai tesserati FIR. Tutti i dettagli nella sezione eventi di federugby.it

Questa la lista dei convocati:

avanti Lood de Jager (Wild Knights), Ben-Jason Dixon (DHL Stormers), Pieter-Steph du Toit (Toyota Verblitz), Thomas du Toit (Bath), Eben Etzebeth (Hollywoodbets Sharks), Johan Grobbelaar (Vodacom Bulls), Jean Kleyn (Munster), Siya Kolisi (Hollywoodbets Sharks), Wilco Louw (Vodacom Bulls), Malcolm Marx (Kubota Spears), Franco Mostert (Honda Heat), Ox Nche (Hollywoodbets Sharks), Ruan Nortje (Vodacom Bulls), Zachary Porthen (DHL Stormers), Kwagga Smith (Shizuoka Blue Revs), RG Snyman (Leinster), Gerhard Steenekamp (Vodacom Bulls), Marco van Staden (Vodacom Bulls), Boan Venter (Edinburgh), Jan-Hendrik Wessels (Vodacom Bulls), Jasper Wiese (Urayasu D-Rocks);

trequarti Kurt-Lee Arendse (Vodacom Bulls), Damian de Allende (Wild Knights), Andre Esterhuizen (Hollywoodbets Sharks), Sacha Feinberg-Mngomezulu (DHL Stormers), Ethan Hooker (Hollywoodbets Sharks), Cheslin Kolbe (Suntory Sungoliath), Jesse Kriel (Canon Eagles), Manie Libbok (Kintetsu Liners), Canan Moodie (Vodacom Bulls), Handre Pollard (Vodacom Bulls), Cobus Reinach (DHL Stormers), Morne van den Berg (Lions), Edwill van der Merwe (Hollywoodbets Sharks), Damian Willemse (DHL Stormers), Grant Williams (Hollywoodbets Sharks). 

Ultimi video

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:34
Novara solo al tie break

Novara solo al tie break

01:05
DICH MAURIZIO BORMOLINI DICH

Maurizio Bormolini: "L'importante è partire bene, fin dalla prima gara in Cina"

01:30
DICH FEDERICO PELLEGRINO DICH

Federico Pellegrino: "Avere l'Olimpiade sotto casa sarà un'occasione unica"

01:44
DICH FEDERICA BRIGNONE DICH

Federica Brignone: "Sono curiosa di vedere una gara, dal vivo o in televisione"

01:46
DICH DOROTHEA WIERER DICH

Dorothea Wierer: "La strada per le Olimpiadi è ancora lunga"

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
DICH BALICH PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

00:59
arena

Arena celebra la comunità del nuoto con una nuova campagna

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

I più visti di Altri Sport

DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

MCH PALLAVOLISTI DA MELONI 8/10 MCH

I campioni del volley dalla Meloni: "Siamo fierissimi"

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:48
Rugby, Sudafrica: un solo esordiente per le Nations Series
21:41
Short track, World Tour: staffetta azzurra terza a Montreal
20:10
Lotta, Grand Prix Guadalajara: Parlati vince nei 90 kg
19:01
Con Straneo e Maccarini si chiude la terza edizione dell’Epica dell’Acqua
18:18
Mondiali di ciclismo su pista paralimpico, Claudia Cretti chiude con il poker