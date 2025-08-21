Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Semaforo verde per Local Long Contest, il surf a La Marinedda

21 Ago 2025 - 20:06

Semaforo verde per il Local Long Contest, la gara promozionale nella spiaggia di Isola Rossa in programma sabato 23 agosto. Atleti esperti e principianti scenderanno in acqua alla Marinedda per quella che viene definita "una gara dell'amicizia", organizzata per celebrare lo spirito del surf. Atleti ed atlete cavalcheranno le onde grazie a una perturbazione che agita le acque della Sardegna a partire da oggi. Il contest, organizzato nella baia del Comune di Trinità d'Agultu dall'associazione sportiva Marineddabay, è patrocinato dalla Fissw, la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard. Due le categorie previste: una dedicata alle tavole lunghe 8 piedi per surfisti più esperti e una alle tavole softop per surfisti alle prime armi, senza limiti di età. Nel tabellone ci sono oltre venti iscritti, ma chi vorrà partecipare potrà ancora farlo, inviando una mail con tutti i dati anagrafici all'indirizzo contest@marineddabay.com. Incentivata anche la presenza femminile: per le ragazze e le donne che vorranno partecipare, la quota di iscrizione sarà gratuita. Il Local Long Contest sarà l'antipasto definitivo per quello che è considerato il clou della stagione, il Marinedda Bay Open - Campionato Assoluto Shortboard e Bodyboard 2025, gara che incoronerà i nuovi campioni italiani. A luglio si era invece tenuta una competizione dedicata agli junior, il Nesos King of Grommets. Le tre gare organizzate nella spiaggia di Isola Rossa fanno parte del Triple Crown Marinedda, una rassegna sportiva pensata per stimolare la pratica del surf, promuovere la cultura degli sport acquatici e la sicurezza in mare. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

I più visti di Altri Sport

Luca Sinigaglia muore sul Pik Pobeda: era intervenuto per salvare l'alpinista russa Natalia Nagovitsyna

Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

Il Trentino saluta Debertolis: presenti il ministro Abodi e il presidente del Coni Buonfiglio

Grandinata sui Mondiali: gli atleti non si fermano all'Idroscalo

Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026

MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:14
Mornati, coppie miste? nostro sport avanguardia in equiparazione
21:21
Ciclismo, Mondiali Juniores: Italia oro in inseguimento squadre
21:07
Azzurre di Velasco a caccia del Mondiale, "divertiamoci"
20:06
Semaforo verde per Local Long Contest, il surf a La Marinedda
19:11
Tennis: Canottieri Casale, 'orgogliosi di Sara'