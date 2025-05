Sciare d’estate: il Ghiacciaio dello Stelvio è pronto per una nuova stagione

Meta ideale sia per sciatori con maggiore esperienza che per i principianti, il comprensorio mette a disposizione dei visitatori 20 chilometri di piste per tutti i livelli di preparazione, servite da moderni impianti di risalita tra funivie e skilift. Il dislivello va dai 2.758 metri del Passo dello Stelvio, la cui iconica strada celebra quest'anno il suo bicentenario, fino ai 3.450 metri del Monte Cristallo, regalando emozioni anche agli sciatori più tecnici ed esigenti, mentre i novizi potranno contare sul supporto di qualificati maestri delle scuole sci di Bormio. Sul ghiacciaio, inoltre, non mancano diversi percorsi per gli amanti dello sci alpinismo.