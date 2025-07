Pentathlon moderno: Europei, Malan guida sette azzurri in gara a Madrid

La Nazionale di pentathlon moderno è volata a Madrid, dove da oggi al 27 luglio è in programma il Campionato Europeo. Sono sette gli azzurri, di cui quattro donne e tre uomini, che partecipano alla rassegna continentale ospitata dalla capitale spagnola. A guidare il gruppo è il bronzo olimpico di Parigi 2024 Giorgio Malan, che in stagione si è imposto nella tappa di Coppa del Mondo di Pazardzhik. Assieme al romano alle gare maschili prendono parte Matteo Bovenzi e Roberto Micheli. Per le prove femminili, invece, sono state convocate Aurora Tognetti, Maria Beatrice Mercuri, Alice Rinaudo e Valentina Martinescu. L'Italia è reduce da un'ottima stagione di Coppa del Mondo, in cui ha ottenuto due successi grazie a Malan e Matteo Cicinelli, vincitore della prova inaugurale del Cairo. Nel 2024 a Budapest gli azzurri conquistarono cinque medaglie nella rassegna continentale. Gli Europei di Madrid cominciano oggi con le qualifiche della gara individuale femminile. Domani, martedì 22 luglio, è prevista la qualifica della prova maschile. Le finali di entrambi i sessi si disputeranno venerdì 25, mentre il weekend del 26 e 27 luglio sarà dedicato alle staffette, con la mista che precederà quelle monosesso.