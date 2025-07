Mondiali, Setterosa si arrende all'Ungheria ai quarti di finale

Rientro in acqua troppo confuso per l'Italia che si è fatta schiacciare dall'Ungheria non riuscendo a concludere a rete in fase d'attacco. Le magiare non si fanno pregare e ottengono il massimo vantaggio con la capitana Keszthely, accorciato da un pallonetto a sorpresa di Dafne Bettini. Quando l'Ungheria si presenta dai due metri, arriva puntualmente il gol con Dorottya Szilagyi che fissa il punteggio sull'8-6.