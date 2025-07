Ciclismo, Dominika Wlodarczyk trionfa in solitaria a La Picto - Charentaise

Formidabile vittoria in solitaria per la polacca Dominika Wlodarczyk, che regala a UAE Team ADQ il secondo successo consecutivo sulle strade francesi. A sole 24 ore dal trionfo di Paula Blasi, la formazione emiratina si ripete con un’altra prestazione corale di altissimo livello alla Picto – Charentaise.



La tappa, lunga 135 km da Poitiers a Châtellerault, è stata controllata con intelligenza da UAE Team ADQ, che ha saputo gestire al meglio la corsa fino al momento decisivo. È stata proprio Wlodarczyk, ex campionessa nazionale polacca, a cogliere l’attimo giusto: prima ha raggiunto un’atleta in fuga e poi si è lanciata da sola verso il traguardo, sorprendendo il gruppo e conquistando la sua prima vittoria della stagione 2025. Ottima la prova complessiva della squadra, con Karlijn Swinkels all’ottavo posto e Lara Gillespie nona.



Queste le parole di Dominika Wlodarczyk al termine della corsa: “Il secondo giorno di gara in Francia sembrava più semplice sulla carta, ma con il vento forte sapevamo che sarebbe stata dura. Abbiamo provato a creare dei ventagli, ma alla fine il gruppo è rimasto compatto fino ai giri finali.

A due tornate dalla fine, dopo il grande lavoro di Paula, ho attaccato: prima ho raggiunto una ragazza in fuga, poi sono andata via da sola. Sono davvero felicissima di aver concluso nel migliore dei modi il lavoro che tutta la squadra ha fatto in questi giorni! Dalle compagne allo staff, tutti sono stati semplicemente fantastici. Non potrei essere più orgogliosa di noi! Ora sono pronta per il mio primo Tour: non vedo l’ora!”



Eilidh Shaw in fuga nell’ultima tappa del Baloise Ladies Tour



Si è concluso oggi anche il Baloise Ladies Tour, in Belgio, dove era impegnato il UAE Development Team. Nell’ultima frazione, con partenza e arrivo a Zwevegem, la giovane scozzese Eilidh Shaw si è resa protagonista di una lunga fuga, annullata poi dal gruppo nel finale. Un’altra prova di carattere per la talentuosa atleta e per tutto il team di sviluppo.