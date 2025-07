Anche il Settebello saluta i Mondiali: Azzurri travolti dalla Grecia

Dopo aver perso il Setterosa, la pallanuoto italiana saluta anche il torneo maschile ai Mondiali di nuoto e lo fa nel peggior modo possibile: con un bruttissimo ko con la Grecia, che vince 17-11 ipotecando la sfida con fin troppo anticipo. L'Italia, che già parte male ed è infatti sotto 3-1 a 2 minuti dalla fine del primo quarto, viene definitivamente condannata da Iocchi Gratta, che rifila una ginocchiata ad Argyropoulos. Il Var lo inchioda: rigore per gli ellenici e quattro minuti di inferiorità numerica. In questo intervallo di tempo si concretizza l'allungo decisivo della Grecia, che infatti vola sull'8-1 e chiude i conti. All'intervallo è 9-2, così per l'Italia resta davvero poco da fare, anche perché i tentativi di rimonta guidati dai vari Di Fulvio, Di Somma e Damonte vengono puntualmente respinti al mittente da un'attentissima Grecia, che di fatto "perde" la ripresa (9-8), ma gioca un secondo tempo sul velluto forte del vantaggio. Il Settebello potrà giocare al massimo per il quinto posto, mentre la squadra ellenica vola in semifinale e ora attende la vincente di Spagna-Montenegro. Si chiude un Mondiale di pallanuoto da dimenticare per l'Italia, che paga la follia ingiustificabile di Iocchi Gratta e saluterà a testa bassissima Singapore.