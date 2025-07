Nuoto: Paltrinieri, E' stato incredibile essere ancora sul podio

"È qualcosa di incredibile essere ancora sul podio per l'ottava volta di fila". Così Gregorio Paltrinieri intercettato dai microfoni di Sky al suo rientro in Italia dopo i Mondiali di nuovo di Singapore dove ha preso parte solo alle gare di fondo. "È stato difficile gareggiare, per il dito rotto dopo tre minuti e per le acque sporche. Sono molto contento, quando sono partito era tutto in discussione e non pensavo di tornare con medaglie", ha aggiunto l'azzurro vincitore di tre medaglie d'argento.