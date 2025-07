Precipita col parapendio dopo un malore: morto a 56 il base jumper Felix Baumgartner

Un malore durante il volo è stato fatale per Felix Baumgartner. Il famoso base jumper si era lanciato con il parapendio a Porto Sant’Elpidio, ma durante il volo ha perso il controllo del mezzo, precipitando nella piscina di una struttura ricettiva lungo la costa in provincia di Fermo. Il 56enne paracadutista austriaco ha perso la vita dopo il malore che lo ha fatto atterrare su una ragazza presente nella piscina, con la giovane che è rimasta ferita dopo l’impatto e non è in gravi condizioni.