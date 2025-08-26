Logo SportMediaset
Sci: morta per malore la 25enne Chiara Arduino, il cordoglio della Fisi

26 Ago 2025 - 11:56
Chiara Arduino © instagram

Chiara Arduino © instagram

"Il mondo dello sci piange la prematura scomparsa di Chiara Arduino, 25 anni, di Garessio. Chiara aveva una grande passione per lo sport e per la montagna, tanto da avere iniziato da piccolissima come giovane atleta nel Garessio, nel Sangiacomo e poi nel Mondolé Ski team, per poi diventare maestra di sci nello sci club Ceva". Lo scrive la Fisi in una nota. "Lavorava a Valtournenche, dove è stata colpita da un malore improvviso che le è stato fatale. Si era laureata lo scorso anno a Torino, e recentemente aveva ripreso a sciare e ad arrampicarsi in montagna. La Federazione Italiana Sport Invernali si stringe alla famiglia Arduino in questo momento triste e doloroso", conclude la Federsci.

