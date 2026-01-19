Logo SportMediaset

Tennis, BJK Cup: Giappone avversario dell'Italia nel turno preliminare

19 Gen 2026 - 17:11

 Sarà il Giappone l'avversario dell'Italia nel turno preliminare della Billie Jean King Cup by Gainbridge 2026 in programma venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026 . Le azzurre guidate da Tathiana Garbin, in quanto campionesse in carica (hanno trionfato sia nel 2024 a Malaga che nel 2025 a Shenzhen), giocheranno in casa. Questo l'esito del sorteggio che si è tenuto oggi negli uffici dell'ITF a Londra. Un solo precedente tra i due team vinto dalle azzurre (2-1) nei quarti delle BJK Cup Finals a Malaga nel 2024 quando, dopo la sconfitta in tre set di Cocciaretto contro Shibahara, Paolini si impose in due set su Uchijima ed il doppio Errani/Paolini superò, sempre in due set, Aoyama/Hozumi. 

