Sci: la Fisi ricorda Matilde Lorenzi a 2 anni dalla scomparsa

"Alla famiglia Lorenzi - si legge ancora nel comunicato - va la vicinanza più sincera e rispettosa della FISI, unita alla gratitudine per la dignità e la forza straordinarie con cui continuano a custodire la sua memoria. Tra le loro iniziative c'è anche la nascita della Fondazione Matilde Lorenzi, un impegno nato nel suo nome per promuovere la cultura della sicurezza in pista e proteggere i giovani atleti". La Federazione "rinnova il proprio impegno a non dimenticare Matilde, tenendo fermi nel tempo i valori che ha rappresentato e l'affetto indistruttibile per chi le ha voluto bene".