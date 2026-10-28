Sci: la Fisi ricorda Matilde Lorenzi a 2 anni dalla scomparsa

A due anni dalla tragica scomparsa di Matilde Lorenzi, il 29 ottobre 2024, la Federazione Italiana Sport Invernali, i suoi tecnici, le sue atlete e tutti gli atleti delle Nazionali "desiderano stringersi in un abbraccio profondo e pieno di affetto alla sua famiglia. Matilde continua ad abitare i pensieri di tutto il nostro ambiente. Viene ricordata per la dedizione con cui affrontava ogni allenamento, per il rispetto che portava verso lo sport e per la luce pulita con cui viveva la sua passione sulle montagne. Non c'è neve su cui le nostre squadre scendano senza che il suo ricordo sia presente: una presenza cara che accompagnerà sempre la storia dello sci italiano".
"Alla famiglia Lorenzi - si legge ancora nel comunicato - va la vicinanza più sincera e rispettosa della FISI, unita alla gratitudine per la dignità e la forza straordinarie con cui continuano a custodire la sua memoria. Tra le loro iniziative c'è anche la nascita della Fondazione Matilde Lorenzi, un impegno nato nel suo nome per promuovere la cultura della sicurezza in pista e proteggere i giovani atleti". La Federazione "rinnova il proprio impegno a non dimenticare Matilde, tenendo fermi nel tempo i valori che ha rappresentato e l'affetto indistruttibile per chi le ha voluto bene".