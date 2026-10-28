Curling: Europei, Italia femminile sconfitta all'esordio da Norvegia

A Ostrava (Rep. Ceca) sono cominciati i Campionati Europei 2026 di curling. Nella serata di martedì 27 ottobre, l'Italia femminile ha effettuato il proprio esordio contro la Norvegia. La selezione formata da Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) e Rachele Scalesse (Curling Club Dolomiti) è stata sconfitta 4-5. Dopo un inizio equilibrato, due mani rubate consecutive da parte delle scandinave hanno portato il risultato sull'1-3. Un settimo end da 3 punti delle italiane non è stato sufficiente per imporsi, in quanto le nordiche hanno avuto il merito di mettere 2 stone in casa nell'ultimo parziale. La seconda partita delle azzurre si disputerà alle 15.30 di oggi, mercoledì 28. L'avversaria sarà la Rep. Ceca padrona di casa.