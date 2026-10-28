Nuoto: oltre 500 atleti in gara a Potenza per il tradizionale meeting di Halloween

Sono 520 i nuotatori, provenienti da tutta Italia, che gareggeranno, nel prossimo fine settimana, a Potenza nella quinta edizione dell'"HalloSwiMeeting Potenza". Tre giornate di gara, a partire dalle 9:30 del 30 ottobre, per le categorie Esordienti e Assoluti, e ultima possibilità di poter acquisire i tempi di qualificazione per i Campionati Italiani Assoluti che si svolgeranno dal 12 al 15 novembre a Riccione. Quello di Potenza - che vedrà in gara una trentina di società provenienti dal centro e sud Italia - primo in ordine di tempo a essere organizzato nel weekend di Halloween, è un meeting che ha ottenuto nel corso degli anni sempre maggiori consensi, al punto da essere emulato da diversi comitati nello stesso lasso temporale. "E' al tempo stesso - dicono gli organizzatori - estremamente importante per la promozione del territorio lucano e una vetrina tecnica prestigiosa per via della presenza di atleti designati dal commissario tecnico della nazionale giovanile italiana Marco Menchinelli". Saranno quattro, per l'esattezza, accompagnati da Mauro Borgia, delegato dal ct: Calò, Elia, De Matteis e Garzia. L'appuntamento, tradizionale ormai, è organizzato dal Comitato regionale della Fin Basilicata, presieduta da Roberto Urgesi che ha inteso sottolineare come "con il coinvolgimento di tutte le istituzioni, con un lavoro di concerto, i risultati si ottengono".