'Stars Align', ecco lo slogan ufficiale dei Giochi di Los Angeles 2028

28 Ott 2026 - 14:03
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"Quando i tronfi sportivi incontrano la città dei sogni le stelle si allineano". Mancano meno di due anni ai prossimi Giochi olimpici e Los Angeles ha scelto il suo slogan: 'Stars Align' il motivo ufficiale scelto dagli organizzatori e lanciato in tutto il mondo con un video promozionale di 60' secondi che vuole essere un motto e un invito per gli atleti a competere sul palcoscenico più grande dello sport, per i volontari a dare una mano e per i tifosi a sostenere i Giochi che si apriranno sotto il sole della California del Sud il 14 luglio 2028. Dopo il 'Nuovo mondo' di Rio 2026, "Uniti dall'emozione" a Tokyo e 'I Giochi Wide Open' di Parigi 2024, 'Le stelle si allineano' si inserisce nella stessa tradizione. "Los Angeles è il luogo dove i sogni prendono il volo, e le Olimpiadi ci mostrano cosa è possibile quando il mondo si unisce, non vediamo l'ora che le stelle si allineino nel 2028 per poter condividere questo momento con tutti" le parole del presidente di LA28 Casey Wasserman. Stars Align" debutta in un video che unisce momenti indimenticabili dei Giochi allo spirito unico di Los Angeles, trascinato da Can't Stop, brano iconico dei Red Hot Chili Peppers. Il video mette in mostra i paesaggi e i luoghi simbolo della città, dall'insegna di Hollywood al Griffith Observatory, fino ai tramonti della "golden hour".

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