Sci, Coppa Europa a Obereggen: gli azzurri puntano a ritorno alla vittoria nello slalom

I favoriti: Samuel Kolega, croato, attualmente il numero 19 della lista FIS di slalom e ha ottimi ricordi di Obereggen: nel 2018 si piazzò al terzo posto. Allora vinse il suo compagno di squadra Istok Rodes, anch'egli nuovamente iscritto. Da tenere d'occhio anche gli austriaci, che schierano tra gli altri Michael Matt, quindicesimo nello slalom di Val d'Isère. Ma su tutti spicca un altro nome: Hans Grahl-Madsen, 22enne norvegese domenica scorsa nello slalom di Coppa del Mondo in Val d'Isère ha centrato un eccellente sesto posto entrando di prepotenza nell'élite mondiale. In questa stagione ha già vinto uno dei due slalom di Coppa Europa disputati, quello di Storklinken a fine novembre. A Obereggen è arrivato quinto sia nel 2023 che nel 2024. Iscritti anche lo svedese William Hansson, vincitore del primo slalom di Coppa Europa della stagione a Levi, il francese Antoine Azzolin, vincitore lo scorso anno a Obereggen, e il finlandese Jesper Pohjolainen, secondo nel 2024. Come sempre nello slalom, assegnare il ruolo di favorito è comunque complicato, vista l'enorme densità di rendimento. "La pista Maierl - ha spiegato Eduard "Edi" Pichler, presidente del comitato organizzatore e direttore di gara - viene trattata con la barra irrigatrice e preparata per la gara. La neve è buona, anche se la temperatura del manto potrebbe essere un po' più bassa". Nel complesso è fiducioso in vista dello slalom di venerdì, nonostante le temperature insolitamente alte per il periodo. Nella notte tra giovedì e venerdì è previsto un leggero calo termico. Lo slalom di Obereggen è organizzato dal comitato presieduto da Eduard Pichler con lo Sci Club Ega, la Scuola Sci e Snowboard Obereggen presieduta da Thomas Prinoth, Asv Nova Ponente e la società impianti Obereggen Latemar Spa guidata dall'amministratore delegato Benjamin Kirchmaier.