Il Rally Italia Sardegna cambia data, ad Alghero dall'1 al 4 ottobre 2026

Il ritorno in Sardegna in una fase così avanzata della stagione accresce il valore sportivo dell'evento, che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al titolo iridato come mai in passato. Solo tre volte, in precedenza, nel 2004, 2012 e 2020, si era svolta in autunno. Una collocazione ricca della tradizione rallystica italiana che saprà offrire un paesaggio autunnale particolarmente suggestivo, oltre a condizioni tecniche più impegnative, con una maggiore probabilità di meteo variabile e fondi insidiosi.