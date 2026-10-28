Pallanuoto: Pro Recco bis in Champions League, a Genova battuta l'Oradea

La Pro Recco fa il bis in Champions League alla piscina Sciorba di Genova battendo la squadra romena dell'Oradea per 15-10 con cinque gol di Granados e quattro di Zalanki. Primo tempo di sofferenza per i ragazzi di Sukno che dopo l'immediato vantaggio di Buric, in tap-in, inseguono l'Oradea, avanti 1-3 con due reti di Gusarov e una di Insinna. Zalanki in superiorità e Granados su rigore rimettono in parità il match, ma a sette secondi dalla sirena Velkic manda ancora in vantaggio gli ospiti. Fulea porta i rumeni sul +2 in avvio di secondo tempo, ma la Pro Recco non si scompone, pareggia e sorpassa con la diagonale di Granados da posizione 4, la schiacciata di Iocchi Gratta su assist di Zalanki e il rigore di Mladossich conquistato da Condemi, lanciato in controfuga (6-5). Gusarov cala il tris personale e pareggia (6-6), ma sull'Oradea si abbatte il ciclone Zalanki, a segno tre volte tra la fine del secondo tempo e l'inizio del terzo (9-6). Oltean accorcia battendo Bijac, in porta al posto di Nicosia da inizio tempo, ma Granados ristabilisce il +3. Biancocelesti precisi con l'uomo in più, Mladossich risponde al rigore di Fulea, Granados alla rete di Fulea per il 12-9 di fine terzo tempo. Superiorità giocate alla perfezione dai biancocelesti anche nel quarto tempo, Irving e Granados colpiscono e allungano (14-9). La seconda rete di Irving, in risposta alla rete di Oltean, chiude il match. "Una partita con tanti errori in difesa, ma penso sia normale a questo punto della stagione, - commenta Granados - siamo in crescita, dobbiamo migliorare ma sono molto ottimista che faremo grandi cose. Per noi la spinta della Sciorba è molto importante, ringraziamo tutti i tifosi che ci hanno sostenuto. Adesso testa al Posillipo, sarà tosta, ma penso che la squadra stia bene e si farà trovare pronta a Napoli".