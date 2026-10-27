Tennis, Zverev soffre ma va avanti a Vienna: manca sempre meno al sorpasso su Sinner

Sasha Zverev soffre ma dopo tre ore e 4 match point annullati riesce ad avere la meglio del giovane spagnolo Martin Landaluce e avanza al secondo turno del 500 di Vienna. Una vittoria cruciale al tie break del terzo col punteggio di 13-11 (7-5;3-6;7-6) del tedesco che così può continuare nella rincorsa al primo posto nel ranking Atp, ancora occupato da Jannik Sinner. Il regno dell'italiano però è destinato a terminare (almeno per il momento): a Zverev basterà arrivare in semifinale in Austria per sorpassare l'azzurro in vetta alla classifica mondiale.