Tennis, Errani e Paolini ai quarti a Tokyo: Finals più vicine

Venerdì nei quarti sfideranno la statunitense Asia Muhammad e la cinese Zhang Shuai, che hanno eliminato la norvegese Ulrikke Eikkeri e la statunitense Quinn Gleason (undicesime nella Race), una delle coppie rivali del duo azzurro nella corsa alle WTA Finals. Errani e Paolini occupano infatti il nono posto nella Race, e virtualmente ultime qualificate, vista l'assenza di Danilina e della serba Aleksandra Krunic che si è infortunata.