Tennis, Errani e Paolini ai quarti a Tokyo: Finals più vicine

Parte bene l'avventura al torneo di Tokyo per Sara Errani e Jasmine Paolini, che puntano a staccare l'ultimo pass disponibile in doppio per le Finals di Indian Wells. Al Wta 500 le azzurre hanno battuto al primo turno in due set con il punteggio di 7-6(7) 6-2 le numero 2 del tabellone, la kazaka Anna Danilina e la cinese Xinyu Jiang e fanno un altro passo per le Finals.
Venerdì nei quarti sfideranno la statunitense Asia Muhammad e la cinese Zhang Shuai, che hanno eliminato la norvegese Ulrikke Eikkeri e la statunitense Quinn Gleason (undicesime nella Race), una delle coppie rivali del duo azzurro nella corsa alle WTA Finals. Errani e Paolini occupano infatti il nono posto nella Race, e virtualmente ultime qualificate, vista l'assenza di Danilina e della serba Aleksandra Krunic che si è infortunata.