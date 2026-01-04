Sci, CdM salto: Nikaido vince a Innsbruck, Insam e Bresadola fuori nella prima serie

Il Bergisel di Innsbruck fa da palcoscenico alla prima vittoria della carriera del giapponese Ren Nikaido: dopo aver chiuso la prima serie davanti a tutti a braccetto con l'austriaco Stephan Embacher, il nipponico ha accelerato ulteriormente nel secondo round salendo a 276,5 punti. Alle sue spalle si deve accontentare del secondo posto lo sloveno Domen Prevc, vincitore delle due precedenti prove della Tournèè dei 4 Trampolini e superato da Nikaido per solo mezzo punto; terza piazza con un gap di 0,7 punti quindi per Embacher che precede il connazionale Jan Hörl. La gara di Alex Insam e Giovanni Bresadola si chiude con la prima serie: il gardenese cede strada nel duello ko al tedesco Felix Hoffmann ed è 44esimo, con il trentino 49esimo e superato nel confronto diretto dallo statunitense Jason Colby. Tra domani e martedì la Tournèè dei 4 Trampolini si completa con la prova di Bischofshofen con qualificazioni (lunedì) e gara in programma alle 16:30: Prevc guida con margine di sicurezza la classifica generale con 895,8 punti, seguito da Horl (-41,4) ed Embacher (-41,7).