Sci, CdM salto: Nikaido vince a Innsbruck, Insam e Bresadola fuori nella prima serie

04 Gen 2026 - 23:44

Il Bergisel di Innsbruck fa da palcoscenico alla prima vittoria della carriera del giapponese Ren Nikaido: dopo aver chiuso la prima serie davanti a tutti a braccetto con l'austriaco Stephan Embacher, il nipponico ha accelerato ulteriormente nel secondo round salendo a 276,5 punti. Alle sue spalle si deve accontentare del secondo posto lo sloveno Domen Prevc, vincitore delle due precedenti prove della Tournèè dei 4 Trampolini e superato da Nikaido per solo mezzo punto; terza piazza con un gap di 0,7 punti quindi per Embacher che precede il connazionale Jan Hörl. La gara di Alex Insam e Giovanni Bresadola si chiude con la prima serie: il gardenese cede strada nel duello ko al tedesco Felix Hoffmann ed è 44esimo, con il trentino 49esimo e superato nel confronto diretto dallo statunitense Jason Colby. Tra domani e martedì la Tournèè dei 4 Trampolini si completa con la prova di Bischofshofen con qualificazioni (lunedì) e gara in programma alle 16:30: Prevc guida con margine di sicurezza la classifica generale con 895,8 punti, seguito da Horl (-41,4) ed Embacher (-41,7). 

23:44
Sci, CdM salto: Nikaido vince a Innsbruck, Insam e Bresadola fuori nella prima serie
22:43
Ciclocross: Van der Poel domina anche sulla neve di Zonhoven
21:40
Bob, CdM: Baumgartner settimo nel 4 di Winterberg, tripletta tedesca
20:15
Sci: prosegue allenamento Brignone a Pozza di Fassa
19:38
Karate, Avanzini: "Datemi i Giochi per un altro oro"