Sci alpino: Shiffrin domina slalom Spindleruv e vince coppa specialità, azzurre lontane

25 Gen 2026 - 13:30

Lo slalom speciale di cdm di Spindleruv Mlyn e' stato vinto dalla inarrivabile campionessa Usa Mikaela Shiffrin in 1.37.59: ha cosi' ottenuto il suo successo n. 108 e, con due gare di anticipo, anche la sua nona coppa del mondo di speciale. Con lei sul podio la svizzera Camille Rast in 1.39.26 la tedesca Emma Aicher in 1.39.77 Per un'Italia di nuovo nelle retrovie di questa disciplina, in classifica ci sono la piemontese Emilia Mondinelli 20/a in 1.42.52 ed al suo miglior risultato personale e la trentina Martina Peterlini, 27/a ed ultima in 1.53.38. La coppa del mondo ha ora davanti la tappa di Crans Montana, l'ultima prima delle olimpiadi: venerdi' prossimo discesa e sabato superG con previsto rientro in gara delle azzurre Federica Brignone e Sofia Goggia che sulla pista elvetica hanno sempre ottenuto grandi risultati. Dopo la tragedia di Capodanno a Crans Montana e' stato deciso di far svolgere comunque le gare di coppa anche se ovviamente con la massima sobrieta'.

