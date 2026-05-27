Roland Garros, Sabalenka in campo con collane e orecchini da 140 mila euro

Aryna Sabalenka ha esordito al Roland Garros superando agevolmente al primo turno 6-4 6-2 la spagnola Jéssica Bouzas Maneiro. A fare notizia è stato però il look con cui la tennista russa si è presentata in campo. La numero uno al mondo ha indossato un set di tre collane e due paia di orecchini di granati e diamanti. Valore stimato, si legge sul Daily Mail, quasi 140 mila euro. La tennista bielorussa collabora da qualche mese con il marchio di gioielli di lusso Material Goods, che per il torneo nella capitale della moda le ha preparato gioielli ad hoc: «Fortemente ispirati ai caratteristici campi in terra battuta dello storico Roland Garros, con le loro inconfondibili sfumature e sottotoni di rosso bruciato, i granati sono l’elemento distintivo del look», ha spiegato l’azienda.