Ciclismo, Giro d'Italia: Lego al villaggio GiroLand per la tappa di Roma

All’interno di GiroLand, il villaggio ufficiale del Giro d’Italia, LEGO Italia sarà presente con un corner dedicato alla creatività dei mattoncini LEGO e al mondo del ciclismo. Qui sarà possibile scoprire il nuovo set LEGO Icons Bici da Corsa, il primo modello di bicicletta da strada della linea LEGO Icons, progettato per offrire un’esperienza di costruzione coinvolgente e fedele all’ingegneria di precisione delle biciclette moderne.