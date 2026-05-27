Ciclismo, Giro d'Italia: Lego al villaggio GiroLand per la tappa di Roma

27 Mag 2026 - 10:40
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Dopo la tappa di Milano del 24 maggio, LEGO Italia scende di nuovo in pista al Giro d’Italia 2026 e invita famiglie e appassionati a scoprire le attività previste durante la tappa di Roma, in programma domenica 31 maggio, che chiuderà la 109ª edizione della Corsa Rosa.

All’interno di GiroLand, il villaggio ufficiale del Giro d’Italia, LEGO Italia sarà presente con un corner dedicato alla creatività dei mattoncini LEGO e al mondo del ciclismo. Qui sarà possibile scoprire il nuovo set LEGO Icons Bici da Corsa, il primo modello di bicicletta da strada della linea LEGO Icons, progettato per offrire un’esperienza di costruzione coinvolgente e fedele all’ingegneria di precisione delle biciclette moderne.

I visitatori potranno anche portarsi a casa una foto ricordo e incontrare la simpatica mascotte LEGO, vivendo così un pomeriggio divertente e stimolante per grandi e piccini, tra ciclisti in gara, atmosfera di festa e le emozioni dell’ultima tappa.

GiroLand sarà aperto al pubblico in Piazza del Popolo a Roma dalle 13:00 alle 19:30.

L’iniziativa romana rappresenta un’occasione per scoprire la Corsa Rosa e celebrare il ciclismo in tutte le sue sfumature: un mix di sport, gioco e creatività che coinvolgerà bambini e adulti nel giorno del grande arrivo del Giro d’Italia 2026.

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