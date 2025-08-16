Rugby: verso Mondiali donne, l'Italia esordirà sabato 23

Logo SportMediaset
16 Ago 2025 - 15:01
Il giardino della Reggia di Colorno, in provincia di Parma, è stata la sede scelta per lo scatto della foto ufficiale della nazionale femminile di rugby prima di partire per l'Inghilterra, sede dei Mondiali, in cui le azzurre esordiranno sabato prossimo, 23 agosto, contro la Francia ad Exeter. Intanto l'Italrugby donne ha voluto posare per lo scatto in uno dei simboli dell'Emilia Romagna, importante esempio di architettura barocca. Caratterizzata da ampi saloni, facciate armoniose e un giardino alla francese, ospita oggi eventi culturali, mostre e l'Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Le 32 atlete convocate dal ct Fabio Roselli, assieme allo staff e alla consigliera federale con delega al rugby femminile Erika Morri - che prese parte, da giocatrice, alla prima storica edizione della Coppa del Mondo Femminile, nel 1991 - hanno posato per vari scatti vestendo sia la divisa formale sia il kit da gioco. Dopo il match contro la Francia, le azzurre torneranno in campo domenica 31 agosto a York contro il Sudafrica. Ultima sfida della fase a gironi quella del 7 settembre a Northampton contro il Brasile.

