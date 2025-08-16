Pugilato, Irma Testa: "Voci mio ritiro? Io non ne so nulla"

"In realtà non ne so nulla, e non ne ho parlato con nessuno". Così Irma Testa, al telefono con l'ANSA, sulle voci di una sua presunta volontà di ritirarsi dall'attività agonistica. Irma, detta 'Butterfly', prima donna pugile italiana a conquistare una medaglia olimpica (il bronzo di Tokyo) e con tre partecipazioni ai Giochi, non è stata convocata dal dt azzurro, Giovanni De Carolis, così come Angela Carini, per il periodo di allenamenti in Turchia in vista dei Mondiali di Liverpool (4-14 settembre) in quanto "non era disponibile" secondo quanto spiegato dallo stesso De Carolis. Ciò aveva alimentato delle voci su una presunta volontà di ritiro da parte di Irma, che due anni fa, a Nuova Delhi, ha vinto l'oro mondiale nella categoria dei 57 kg. "Ma io per il momento non ho deciso proprio nulla - precisa Testa -. Piuttosto è vero che sono stata un po' ferma e quindi non potrei comunque andare ai Mondiali".