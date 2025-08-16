Atletica, Diamond League: Fabbri secondo nel peso a Chorzow

Per Leonardo Fabbri un ritorno ai vertici in una gara di Diamond League, nel Memorial Kamila Skolimowska di oggi a Chorzow. Il fiorentino 'world leader' stagionale nel getto del peso con 22,82 ha trovato il comando della gara al quarto lancio con la misura di 22,10 (quinta volta in stagione oltre i 22 metri), ma all'inizio del quinto turno è stato superato dallo statunitense Payton Otterdahl con la misura vincente di 22,28. Questa la serie dell'azzurro campione d'Europa e argento mondiale a Budapest 2023: nullo-21,48-20,74-22,10-nullo-nullo. Terzo il grande deluso dei Trials Joe Kovacs (21,82).