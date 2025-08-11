Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
ORIENTEERING

Orienteering: è morto Mattia Debertolis dopo il malore durante i World Games

Aveva 29 anni, le sue condizioni erano state subito critiche

11 Ago 2025 - 23:36
© foto Fiso

© foto Fiso

È morto Mattia Debertolis, l'atleta 29enne della Nazionale di Corsa Orientamento colpito da malore durante la gara d'esordio dei World Games di Chengdu in Cina. Debertolis, trentino, 29 anni, era un ingegnere civile e lavorava a Stoccolma. Debertolis era regolarmente in gara venerdì scorso quando il suo Gps, dispositivo di cui sono dotati tutti gli atleti, aveva improvvisamente smesso di trasmettere, segnalandolo fermo. Questo aveva fatto scattare immediatamente le operazioni di soccorso. Il corridore era stato individuato e trasportato d'urgenza in ospedale, dove oggi si è spento.

La Fiso, Federazione Italiana Sport Orientamento, sul suo sito ufficiale aveva comunicato che Debertolis aveva ricevuto l'estrema unzione. "Il momento, profondamente toccante e intimo, è stato officiato dal Vescovo di Chengdu, giunto dopo un viaggio di due ore per raggiungere l'ospedale. La mamma, Erica Zagonel, e il fratello Nicolò hanno fortemente voluto che Mattia ricevesse questo sacramento". 

"Mattia ci ha lasciato, assistito fino in fondo dalla madre Erica, dal fratello Nicolò, dal resto della famiglia in Italia con il papà Fabio e i nonni, dal presidente della sua società Gabriele Viale, da Stefano Raus e dai suoi compagni di squadra Francesco, Anna e Caterina, da Alessio Tenani e Riccardo Scalet, da tutta la governance della Iof e dal Comitato Organizzatore dei World Games, dai medici e dagli infermieri dell'Ospedale di Chengdu, dai rappresentanti del Governo italiano in Cina, dal nostro amore e da quello di chi ti ha conosciuto ovunque nel mondo. Ciao Mattia, faremo tutti del nostro meglio per onorare il tuo ricordo", è il messaggio del presidente Fiso, Alfio Giomi, e del Consiglio Federale.

mattia debertolis
orienteering

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

I più visti di Altri Sport

Debertolis in condizioni critiche in Cina dopo la gara a 43°: forse colpito da un malore

Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Sinner nella storia

Sinner nella storia

Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

Panchine internazionali

Panchine internazionali

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:59
Orienteering: è morto Mattia Debertolis dopo il malore durante i World Games
23:26
Ciclismo femminile, dal 21 al 25 settembre il Giro Mediterraneo
23:16
Tennis, Cincinnati: Sabalenka batte Raducanu e vola agli ottavi
21:32
Tennis, Wta Cincinnati: vittoria all'esordio per Errani-Paolini
21:11
Moto GP, Gp Austria: due gomme posteriori Pirelli di sviluppo per Moto2