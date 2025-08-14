"Ambrogio Fogar. Le mille straordinarie vite dell'ultimo grande sognatore", Lorenzo Grossi ripercorre le imprese del grande esploratore

Nel libro Grossi vuol mostrare tutti i lati della personalità di Fogar, visionario e anticipatore di tanti fenomeni che hanno caratterizzato la nostra società nei decenni successivi. Un personaggio ricostruito a trecentosessanta gradi grazie anche ai contributi offerti dalla figlia Francesca e dalle sorelle Maria Grazia e Rita che hanno permesso a Grossi di scavare nel carattere di Ambrogio, mai domo, nemmeno quando un incidente in Turkmenistan durante il Rally Pechino-Mosca-Parigi lo ha paralizzato e costretto ad affrontare gli ultimi anni della sua vita su una sedia a rotelle basculante.