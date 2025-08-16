Atletica: Thompson contro Lyles, a Chorzow vince il giamaicano

Il giamaicano Kishane Thompson si è preso una rivincita battendo il campione olimpico Noah Lyles sui 100 metri al meeting della Diamond League in corso in Polonia. Era la prima volta che i due velocisti si affrontavano da quando Lyles aveva conquistato l'oro dei Giochi di Parigi un anno fa, con soli cinque millesimi di secondo di vantaggio sul giamaicano. A Chorzow Thompson, bene già in partenza, ha stabilito il record del meeting con un tempo di 9"87, mentre Lyles è arrivato secondo correndo in 9"90 secondi. Un altro americano, Kenny Bednarek, ha completato il podio in 9"96.