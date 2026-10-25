Rugby, Nazionale: iniziato raduno in vista del Nations Championship

25 Ott 2026 - 18:36
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Iniziato ufficialmente a Padova il raduno della Nazionale Italiana Maschile in preparazione al Nations Championship. Gli Azzurri nella prima settimana di raduno della nuova stagione si alleneranno presso le strutture del Valsugana Rugby e del Petrarca in avvicinamento all'esordio nelle Northern Series del Nations Championship in programma sabato 7 novembre alle 12.40 all'Allianz Stadium di Torino contro i Campioni del Mondo in carica del Sudafrica. Al raduno saranno assenti Mirco Spagnolo, Michele Lamaro e Nacho Brex che si aggiungono alla lunga lista di infortunati: il pilone sinistro del Benetton Rugby si è fermato in allenamento con il suo club, il capitano Azzurro è uscito al secondo minuto del match giocato nella giornata di ieri contro i Glasgow Warriors mentre il centro in forza al Tolone è uscito al minuto 53 del match contro Pau. Tra gli infortunati, in via di recupero, c'è anche Tommaso Allan che proseguirà il suo iter riabilitativo verso le partite in calendario a Novembre.

Nella settimana di lavoro a Padova mancherà Ange Capuozzo: il trequarti in forza allo Stade Toulousain sarà assente per motivi di natura familiare. Convocati Ion Neculai - rientrato tra i convocati nella scorsa finestra internazionale dove è sceso in campo a partita in corso contro l'Australia - Ivan Nemer che ha partecipato ai mini raduni di Parma e Treviso, lo scorso giugno, in preparazione alla prima parte del Nations Championship, e Federico Zanandrea, alla prima convocazione assoluta in Nazionale. Al primo raduno stagionale dell'Italrugby sono stati invitati Luca De Novellis e Jaheim Wilson, due atleti in forza all'Accademia Nazionale Ivan Francescato. Invitato anche Giulio Marini: la seconda linea del Benetton Rugby, non disponibile per infortunio, lavorerà insieme allo staff della Nazionale in vista di un eventuale suo coinvolgimento futuro al termine del completamento dell'iter riabilitativo.

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