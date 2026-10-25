Rugby, Nazionale: iniziato raduno in vista del Nations Championship

Nella settimana di lavoro a Padova mancherà Ange Capuozzo: il trequarti in forza allo Stade Toulousain sarà assente per motivi di natura familiare. Convocati Ion Neculai - rientrato tra i convocati nella scorsa finestra internazionale dove è sceso in campo a partita in corso contro l'Australia - Ivan Nemer che ha partecipato ai mini raduni di Parma e Treviso, lo scorso giugno, in preparazione alla prima parte del Nations Championship, e Federico Zanandrea, alla prima convocazione assoluta in Nazionale. Al primo raduno stagionale dell'Italrugby sono stati invitati Luca De Novellis e Jaheim Wilson, due atleti in forza all'Accademia Nazionale Ivan Francescato. Invitato anche Giulio Marini: la seconda linea del Benetton Rugby, non disponibile per infortunio, lavorerà insieme allo staff della Nazionale in vista di un eventuale suo coinvolgimento futuro al termine del completamento dell'iter riabilitativo.