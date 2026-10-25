Automobilismo, Lamborghini World Finals: le coppie Leitch-Stati e Formanek-Pretorius campioni a Monza

In pista, la giornata conclusiva, caratterizzato da un clima tipicamente autunnale con cielo parzialmente coperto e temperatura bassa, ha visto Brendon Leitch e Nicolas Stati (team Leipert Motorsport) laurearsi ultimi campioni Pro delle Lamborghini nell’era delle Huracán grazie a un secondo posto e a una vittoria. Bronislav Formanek e Anthony Pretorius si sono imposti con i colori del team Micanek Motorsport powered by Buggyra nella Pro-Am, bissando il successo conquistato nella serie europea. Andrzej Lewandowski (ASR) ha conquistato il suo secondo titolo della Am, dopo quello ottenuto nel 2022 a Portimão. Trionfo dell’americano Rocky Bolduc (Topp Racing) nella Lamborghini Cup.