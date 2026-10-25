Mondiali ginnastica: Nemour oro anche alla trave, Esposito quinta

25 Ott 2026 - 16:47
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Si chiude senza medaglie per le azzurre il mondiale di ginnastica artistica. A Rotterdam il titolo alla trave è andato a Kaylia Nemour nella seconda e ultima giornata delle finali di specialità: l'algerina, già oro alle parallele asimmetriche, si impone con 14.566 punti davanti alla cinese Zhang Qingying, bronzo alla brasiliana Flavia Saraiva. Solo quinta Manila Esposito con 14.066: la ginnasta italiana completa senza errori significativi il proprio esercizio, presentando un coefficiente di difficoltà inferiore rispetto al suo potenziale di 6.100.

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